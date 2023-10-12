شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: كل صراع لا يهدف إلى السلام هو عبث لا يعول عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل صراع لا يهدف للسلام هو عبث لا يعول عليه. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، كافة الأطراف لإعلاء لغة العقل في القضية الفلسطينية، قائلا: "أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة الحكمة والعقل والتزام بأقصى درجات ضبط النفس".

كما طالب الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بضرورة إخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة إلى المسار التفاوضى تجنبا لحرائق ستشتعل فلن تترك قاسيا أو دانيا إلا وأحرقته .

وتابع الرئيس السيسي: "مصر مستعدة أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفعالة دون قيد أو شرط".