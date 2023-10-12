شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي وجعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مشاركته فى حفل تخرج الكليات العسكرية: "حين كانت الحرب كنا مقاتلين وكان السلام فكنا له مبادرين لم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا، واليوم ونحن في قلب تطورات شديدة الخطورة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعى لإقرار السلام القائم على العدل".