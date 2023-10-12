شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يصدق على نتائج الكليات العسكرية.. ونسبة النجاح 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على نتائج الكليات العسكرية.. أولا منح طلبة الدفعة 117 حربية والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.. وثانيا منح طلبة الدفعة الثانية ضباط متخصصين وطلبة الدفعة الثالثة من حملة الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

ومنح طلبة الدفعة 74 بحرية والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم البحرية، ومنح طلبة الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية، ومنح طلبة الدفعة 51 دفاع جوى والدفعة الثالثة من الحاصلين على مؤهلات عليا درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى، ومنح طلبة الدفعة 60 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، ومنح طلبة الدفعة الخامسة والسادسة من كلية الطب للقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، ومنح طلبة الدفعة 52 من الكلية العسكرية التكنولوجية شهادة الدبلوم الفني للقوات المسلحة.

وقد بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان 100%.