شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير شبكة نقل الكهرباء بالعريش و رفح و الشيخ زويد لتحسين الخدمة لأهالى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء أعمال تطوير شبكات نقل الكهرباء بشمال سيناء والذى يضم كل من مدن العريش ، بئر العبد ، رمانة ، الشيخ زويد ، رفح ، الحسنة ونخل ويشمل حوالى 51 مركز وقرية لتطوير مستوى الخدمة لاهالى سيناء وهى كالاتى:

1- تم وضع الجهد كما يلى :

-عدد 4 محولات بمحطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف

-عدد 2 محول بمحطة محولات اسمنت العريش ) 2 ) ) ملك الغير ( جهد 66/11 ك.ف

-عدد 3 محول بمحطة محولات شرق بورسعيد ) ملك الغير ( جهد 66/22 ك.ف

-عدد 3 محول بمحطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف

2- الخطوط الهوائية جهد 66 ك . ف:

- تم تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات وسلك الأرضى ذو الألياف الضوئية OPGW لزوم إعادة تأهيل وتعديل جزء من مسار الخط الكهربائى القائم المساعيد / الشيخ زويد شمال 66 ك.ف

- تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لزوم فتح الخط الكهربائى بالوظة / رمانه جهد 66 ك.ف ) دخول / خروج ( على محطة محولات شرق بورسعيد الجديدة جهد 66/22 ك.ف ) ملك الغير

-جارى تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ملك الغير22/66/220 ك.ف محافظة شمال سيناء

3- وحول اعمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير شبكات نقل الكهرباء بجنوب سيناء.

- تم تنفيذ عدد 2 دائرة كابلات جهد 220 ك.ف قطاع 1 × 1600 مم2 لربط محطتى محولالت شرم الشيخ جهد 220 ك.ف & توليد شرم الشيخ جهد 220 ك.ف.

-تم توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف كاملة بملحقاتها لربط الكابلات القائمة لمشروع ربط محطة توليد شرم الشيخ بمحطة السكاكين بطول 500م والدخول علي المبني الجديد ل GIS بدال من الربط المؤقت علي نهايات AIS بنظام تسليم المفتاح جهد ف0ك 220

-تم تنفيذ 2 دائرة كابلات جهد 66 ك.ف قطاع 1 × 800 مم2 لربط محطتى محولات شرم الشيخ جهد 66 ك.ف & توليد شرم الشيخ 66 ك.ف.

- تم توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 66 ك.ف كاملة بملحقاتها لربط الكابلات القائمة لمشروع ربط محطة توليد شرم الشيخ بمحطة السكاكين بطول 400 م والدخول علي المبني الجديد ل GIS بدال من الربط المؤقت علي نهايات AIS بنظام تسليم المفتاح