الداخلية تعلن استمرار مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تواصل وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) اعتبارًا من يوم 7/10/2023 ولمدة شهر.

المبادرة تأتي للاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

الداخلية نسقت مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.