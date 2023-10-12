الداخلية تحتفي باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اضطلعت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارات لـ3 مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء 2023 بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) وإهدائهم عصا بيضاء، كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل".

كما تم تنظيم احتفالية لـ50 من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم" وذلك بمقر نادى الشرطة بالمعادى، واستقبالهم والإحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (هدايا عينية).

وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى نظمت زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الإحتفال بتلك المناسبة وإقامة إحتفاليات لهم بمقار أندية الشرطة بكافة مديريات الأمن فى إطار تقديم الدعم والمساندة المعنوية لهم ومشاركتهم احتفالهم بتلك المناسبة وإهدائهم هدايا عينية.

وفى ضوء تلك المناسبة إستقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية زيارات لعدد من وفود مُمثلى (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة – جمعية المكفوفين المصرية- المركز النموذجى للمكفوفين) بمقر القطاع وإهدائهم 30 عصا بيضاء على هامش الإحتفال بالمناسبة ، و62 نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل" فى إطار تدعيم جسور الثقة بين جهاز الشرطة والأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوفير سُبل الإتاحة المُمكنة لهم.