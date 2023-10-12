الرئيس: نبذل جهدًا كبيرًا لاحتواء التصعيد والاقتتال في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يبذل جهدًا كبيرًا جدًا لاحتواء التصعيد والاقتتال الموجود في قطاع غزة، مضيفًا: نحاول الوصول إلى وقف الاقتتال وأيضًا التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واتصالاتنا لا تنتهي.

وأضاف خلال كلمة ألقاها خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية: نتواصل مع جميع القادة والمسئولين وهما كمان بيكلمونا، وحريصين على أن المساعدات تصل إلى القطاع.

وتابع: في الفترة دي يتردد كلام كتير وشائعات ومغرضين، وأؤكد أننا مش ساكتين وبنتحرك مع قادة الدول العربية وحلفائنا من أجل إيجاد حلًا لهذا الموضوع، ونحن متعاطفون ولكن عاوزين نتعامل دايمًا بعقولنا عشان نصل إلى السلام والأمان بشكل لا يكلفنا الكثير.