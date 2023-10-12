"المنشآت الفندقية" تحدد شروط إقامة الأجانب في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عمَّمَ علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، منشورًا على جميع الفنادق يتعلق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، بشأن إقامة الأجانب في مصر.

وقال عاقل: "أرفق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 الوارد إلينا من وزارة السياحة والآثار، بخصوص دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛ للعلم والإحاطة.

وتضمن المنشور، قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت كالآتي: بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

المادة 1

- يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة)، من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

المادة 2

- يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، من خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

المادة 3

- بُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره.

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