لواء بحري أشرف المشرفي: الطالب بمجرد تخرجه يستطيع المشاركة في أي مهام مطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد اللواء بحري أركان حرب أشرف المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية البحرية، أن الطالب في الكلية الحربية يدرس 4 سنوات ويتدرب على مواد نظرية وأخرى عملية، إذ تعتمد المواد النظرية على كافة علوم البحار والتسليح البحري، ومواد عامة ولغات، حيث تم تطوير كافة المناهج البحثية في الكلية لمواكبة كافة التطورات.

وأضاف "المشرفي"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن طالب الكلية البحرية يخضع خلال دراسته لتدريبات عملية داخل الوحدات في جمهورية مصر العربية، وخلال المعسكر يتعرض الطالب لكافة النظم والأهداف للدولة المصرية، ويتم تطبيق كافة المواد النظرية من خلال التدريب العملي، كما يخضع الطلاب لمعسكرات تدريب خارجي، ويشارك البعض منهم في تدريبات مشتركة و تدريبات عابرة مع بعض الدول، ويتم تأهيل الطلاب أيضا ثقافيا وتوعويا بكافة الأشكال حتي يصبح قادر على إدارة معدة بحرية.

وأشار إلى أن الطالب الخريج بمجرد تخرجه قادر على إدارة المعدة، كما يستطيع المشاركة في أي مهام مطلوبة، لأن الكلية تم تطويرها بشكل كامل، كما توجد برتوكولات مع مكتبة الإسكندرية للتثقيف، إذ أن هناك أوعية ثقافية كثيرة يمكن الاطلاع عليها والاستعانة بها في الأوراق البحثية، بالإضافة إلى أن هناك تعاون مع الأكاديميات والكليات المناظرة بهدف تأهيل الطلاب بشكل كامل.