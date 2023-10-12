شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني وكيلًا للأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، التهنئة إلى الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم: (449) لسنة 2023م الذي يتضمن تجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف اعتبارًا من 15 من أكتوبر الجاري وحتى بلوغه السن القانونية.

وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار تجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيًلا للأزهر الشريف، وذلك اعتبارًا من 15 - 10- 2023، ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدالات والمعاشات.

وجاء نص القرار: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديلاته وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 587 لسنة 2020، 462 لسنة 2021، 488 لسنة 2022 وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ قرر:

- المادة الأولى: يُجدد تعيين الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف، وذلك إعتبارًا من 2023/10/15، لحين بلوغه السن القانونية في 2025/3/28، ويُعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.

- المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به إعتبارًا من تاريخ نشره.