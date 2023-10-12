شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى خلال حفل تخرج الكليات العسكرية: لا يمكن المساس بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها في رسائل الرئيس السيسى التى وجهها خلال حفل تخرج الكليات العسكرية والتى كان أبرزها أنه لا يمكن المساس بمصر.

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