محافظ شمال سيناء يستقبل المشاركات بملتقى "أهل مصر"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، بالمدينة الشبابية بالعريش، 200 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية المشاركات بالملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة المرأة والفتاة، ضمن مشروع "أهل مصر" المقام برعاية د.نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للدمج الثقافي لفتيات 6 محافظات حدودية هي شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، والأسمرات من محافظة القاهرة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم رحب محافظ شمال سيناء بالمشاركات بالملتقى، مشيدا بالفعاليات التي تضمنها على مدار أسبوع، وأكد على دعم القيادة السياسية لسيناء وخاصة محافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبري في شتى القطاعات.

وأضاف المحافظ خلال الندوة التثقيفية "حرب أكتوبر المجيدة" التي أقيمت ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي للنصر، أن مصر لم تهزم في حرب 67 لأنها لم تدخل الحرب طبقا للعلوم العسكرية، مؤكدا أن مراحل حرب الاستنزاف هي التي مهدت لانتصارات أكتوبر 1973، مشيدا بدور أهالي سيناء في دعم قواتنا المسلحة وتضحياتهم لاستقرار الوطن. وأن هذه الندوة لتوضيح ما بذله الآباء والأجداد أمام الأجيال الجديدة.

وأوصى في ختام كلمته الحضور أن يتمسكوا ببلدهم وبوحدتهم كجيش وشرطة ومواطنين، لصد هجمات المعتدين.

وفى كلمتها وجهت د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الشكر لوزيرة الثقافة ولمحافظ شمال سيناء ورئيس هيئة قصور الثقافة للدعم الكبير المقدم لفعاليات الملتقى بكل ما شهده من زخم وتنوع كبير في أنشطته، مؤكدة سعادتها بما قدمته الفتيات والسيدات المشاركات لأنهن سفراء محافظاتهم وطلبت منهن توصيل رسالة الملتقى بأن سيناء آمنة بفضل جهود وتكاتف القوات المسلحة والشرطة والأهالي.

ورحبت د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى بالحضور وتوجهت بالشكر لمحافظ شمال سيناء على استضافة فعاليات الملتقى والتعاون المثمر وتذليل العقبات الذى قدمه للملتقى، وقالت: قضينا ثمانية أيام من العمل الدؤوب والتي تنوعت بين لقاءات وندوات وورش تراثية إبداعية ولقاءات دعم نفسي، إيمانا منا بدور التوعية في التثقيف، فكانت المحاضرات تشمل قضايا صحية، بيئية واقتصادية، وقد حققنا أهداف الملتقى وهو الدمج والتواصل بين المحافظات الحدودية.

جاء ذلك بحضور أشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء، والعديد من القيادات التنفيذية والأمنية للمحافظة.

الملتقى يقام ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن. وينظم فعاليات الملتقى الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء.