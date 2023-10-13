لشمولهم الرعاية الاجتماعية والصحية.. "العمل": حصر العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن استكمال مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، عمليات حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بمنشآت مجمع المصالح الحكومية ومنشآت أخرى.

أضافت العمل، أن ذلك تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية، التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والأعياد، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.

وأوضح أحمد حسين، طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة؛ لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لجميع المصريين

وأشار طليب، إلى قيام المديرية، من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية الخارجة، برعاية اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بحصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية؛ لاستكمال وتنقيح قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة؛ لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام.

وأكد مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، استمرار عمليات الحصر والتسجيل بالمواقع المختلفة داخل المحافظة.

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