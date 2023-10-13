مباحث المصنفات تزج بمالكة مكتبة خلف القضبان بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات الفنية مكتبة تطرح كتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض.

معلومات وردت أكدتها تحريات قطاع الشرطة المتخصصة أن مالكة مكتبة بمصر الجديدة يبيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات استهدفت مأمورية المكتبة وضُبطت مالكتها المكتبة، كما تم ضبط 3700 نسخة كتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

بمواجهتها أقرت بارتكابها المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.