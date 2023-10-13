نجا من التفحم.. إصابة سائق في اشتعال سيارة سقطت من أعلى الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في سقوط سيارة من أعلى الطريق الإقليمي واشتعالها جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة باشتعال سيارة أسفل الطريق الإقليمي.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور قسم الصف.

تبين بالفحص والمعاينة أنه في أثناء سير سيارة بالطريق الإقليمي اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها من أعلى الطريق بجوار محطة المياه. أسفر الحادث عن إصابة السائق واشتعال السيارة وتم نقله إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف حكمدار الجيزة.