أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 13/10/2023 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 13/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:28  ص

موعد صلاة الظهر 12:41 ص

موعد صلاة العصر 59: 3

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء  7:45

 

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:46

موعد صلاة العصر 4:04

موعد صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء 7:50 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:24

موعد صلاة الظهر 12:37 م

موعد  صلاة العصر 3:55 م 

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:41  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:16

وقت صلاة الظهر 12:29 

موعد صلاة  العصر 3:48 م

وقت صلاة المغرب 6:18 م

وقت صلاة العشاء 7:32 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:23  ص

موعد صلاة الظهر 12:35 ص

موعد صلاة العصر 55: 3

موعد صلاة المغرب 6:26 م

موعد صلاة العشاء 7:38

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا