شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 13/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:28 ص

موعد صلاة الظهر 12:41 ص

موعد صلاة العصر 59: 3

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء 7:45

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:33 ص

موعد صلاة الظهر 12:46

موعد صلاة العصر 4:04

موعد صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء 7:50 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:24

موعد صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:55 م

موعد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:41 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:16

وقت صلاة الظهر 12:29

موعد صلاة العصر 3:48 م

وقت صلاة المغرب 6:18 م

وقت صلاة العشاء 7:32 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:35 ص

موعد صلاة العصر 55: 3

موعد صلاة المغرب 6:26 م

موعد صلاة العشاء 7:38