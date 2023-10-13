شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: اختبارات الشهور بأسئلة قصيرة وتكون فى جزء من الحصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اختبارات شهرى أكتوبر ونوفمبر لصفوف النقل ستكون في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، وتقتصر على منهج كل شهر فقط.

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية يتم وفق 3 اختبارات فى الفصل الدراسي الأول و3 اختبارات فى الفصل الدراسي الثاني، موضحا أن الاختبارات تبدأ من الصف الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي، ويكون الاختبار الأول للفصل الدراسي الحالى نهاية أكتوبر الجارى والاختبار الثانى نهاية نوفمبر المقبل واختبار آخر وهو امتحان نصف العام الدراسي وسوف يعقد وفق المواعيد المحددة فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى 2023,2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .