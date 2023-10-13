شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تخصص 3.4 مليار جنيه حافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري، الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، مبلغا وقدره 3 مليارات و430 مليون جنيه حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب.

وتندرج هذه الحوافز تحت بند "المكافآت" والتى خصص لها خلال العام المالي الجاري 170 مليارا و643 مليون جنيه، مقابل 153 مليارا و621 مليون جنيه العام السابق 2022/2023.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.