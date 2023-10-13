شكرا لقرائتكم خبر عن 83 % من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية الخارجية للترويج للمقاصد السياحية في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه "اليوم السالع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج للمقاصد السياحية خلال فصل الشتاء، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج للمقاصد السياحية خلال فصل الشتاء. وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج للمقاصد السياحية خلال فصل الشتاء، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية الخارجية للترويج للمقاصد السياحية خلال فصل الشتاء.



يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز