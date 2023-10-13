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انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالعمرانية ونقل مصابة بحروق للمستشفى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استيقظ أهالي العمرانية غرب الجيزة على دوي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية ما أسفر عن مصابة بحروق.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار بالعمرانية الغربية.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بشارع مستشفى الصدر ما أسفر عن مصابة بحروق نقلت إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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