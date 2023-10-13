نهدف الارتقاء بالعمالة غير المنتظمة.. "محمد جبران" العامل في مصر يحتاج إلى الكثير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن العامل في مصر يحتاج إلى الكثير، واتحاد عمال مصر يضم 27 نقابة عامة، يُمثل جميع التصنيفات النقابية بمصر، ويوجد 3 نقابات عامة غير منضمة والباب مفتوح لهم، والانضمام اختياري وليس إجباري، ومنذ ثلاث سنوات كان عدد النقابات 21 نقابة، ما يدل حاليًا على قوة الاتحاد.

وأضاف "جبران" خلال لقائه على قناة المحور، أن كل الأنشطة على مستوى الجمهورية يمثلها الاتحاد، سواء على مستوى المنشآت، أو الجمعيات العمومية، أو اللجان التي تستعين بها الدولة سواء هناك قانون عمل أو تأمينات، طبقًا للقانون والدستور، وتأمين الطب الشامل، والتأمينات الاجتماعية، وجميع التشريعات التي تهم العامل المصري، حتى يكون لهم دور في اتخاذ القرار.

وأوضح، أن عدد العمال المنضمة لعمال مصر كـ "اشتراك" 8 مليون عامل، وأن إجمالي عدد عمال مصر يتراوح بين 25 إلى 30 مليون عامل، وقبل كورونا كان يوجد العمالة غير المنتظمة وفي عيد العمال، أوضح الرئيس أنه يجب إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، وأن وضعها في إطار اهتمام الدولة شيء إيجابي، والفترة القادمة الرئيس أعطي الضوء الأخضر، والباقي يخص الاتحاد في ضوء الارتقاء بالعمال على مستوى أماكن عملهم، السلامة والصحة المهنية، التأمين الطبي.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه أدبيًا يتم الدفاع عن جميع العمال في مصر، حتى لو كانت الشركة غير مشتركة معنا، عن طريق استدعاء من وزارة العمل.

وأشار إلى أن، تصنيف العامل يتمثل في كل من يتقاضى أجر، ولا بد من توضيح الصورة، ودور وأهمية الاتحاد في معرفة القوانين والدفاع عن العمال وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، والتفاوض.

ولفت جبران، إلى أن العامل في مصر يحتاج إلى الكثير، لافتًا إلى أهمية البداية بالتعليم، ودور الجامعات التكنولوجية، والتعليم هو الأساس، وأن يكون 75 % تعليم عملي والباقي نظري، حسب التجربة الألمانية،

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