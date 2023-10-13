شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البحوث الفلكية يكشف تفاصيل كسوف الشمس الحلقى غدا وأماكن رؤيته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (غرب قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – القارة القطبية الشمالية).
وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس.
وتتفق ذروة هذا الكسوف مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة)، وعند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسود هو القمر.
ويحدث الكسوف الحلقي عادة عندما يكون القمر في أوج مداره حول الأرض ، حيث يتيح ذلك مرور جزء من أشعة الشمس من حواف قرصه لتصل إلى الأرض.
وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و52دقيقة تقريباً بينما يستغرق الكسوف الحلقي مدة قدرها 5 دقائق و 17.2 ثانية.
جدير بالذكر أن الكسوف الحلقي التالي سوف يحدث في 2 أكتوبر2024م.
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