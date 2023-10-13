شكرا لقرائتكم خبر عن من حقك تعرف.. واجبات ومحظورات الدعاية لحملات مرشحى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024 عن بعض المحظورات الخاصة بالدعاية للحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين للرئاسة، ومن أهم تلك النقاط:

يحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين

أو تهديد الوحدة الوطنية واستخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين

استخدام العنف أو التهديد باستخدامه

تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو حتى الوعد بتقديمهـا

استخدام المبانى والمنشآت ووسـائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال.

حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرهـا مـن مؤسسات التعليـم العامـة والخاصـة ومقـار الجمعيات والمؤسسات الأهليـة فى الدعاية الانتخابية.

ممنوع إنفــاق المال العام وأموال شــركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهليــة فى أغراض الدعاية الانتخابية.

ومن ضمن المحظورات الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية

وأخيرا المادة 34 مـن قانـون مباشـرة الحقـوق السياسية رقـم 45 لسـنة 2014 تنص على: يحظر علـى شاغلى المناصب وشـاغلى وظائف الإدارة العليا فـى الدولـة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجــة الانتخـاب أو الاستفتاء أو على نحو يخـل بتكافؤ الفرص بين المترشحين