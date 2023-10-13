شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح عبد الفتاح السيسى تهنئ خريجى الأكاديمية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، بخالص التهاني إلى خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية بجميع تخصصاتها.

ووجهت الحملة التهنئة للخريجين قائلة: في هذه المؤسسة العسكرية العريفة تعلمتم مبادئ الوطنية والبطولة، وقيم الكرامة والعزة واهبين أنفسكم للوطن، محافظيـن علـى أرضه ومقدرات شعبه، لتكونوا درع الوطن وسيفه.

كما تقدمت الحملة الرسمية ايضا بالتهاني لأسر خريجي الأكاديمية العسكرية الذين يحصدون اليوم، ثمار ما زرعوه مُساندين أبناءهم جنباً إلى جانب طوال هذه الرحلة التعليمية.