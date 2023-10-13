الأمن العام يضبط هاربين من 110 سنوات سجن في البحيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:



تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة مطلوب التنفيذ عليه في 45 حكما قضائيا "مستأنف – جزئي" في قضايا (تبديد) بإجمالي مدد حبس أكثر من 60 سنة وكفالة مالية.

كما تم ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) مطلوب التنفيذ عليه فى 42 حكم قضائي"مستأنف – جزئي" في قضايا (تبديد) بإجمالي مدد حبس 50 سنة وكفالة مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.