أخبار مصر

الأمن العام يضبط هاربين من 110 سنوات سجن في البحيرة

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:


تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة مطلوب التنفيذ عليه في 45 حكما قضائيا "مستأنف – جزئي" في قضايا (تبديد) بإجمالي مدد حبس أكثر من 60 سنة وكفالة مالية.

كما تم ضبط (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) مطلوب التنفيذ عليه فى 42 حكم قضائي"مستأنف – جزئي" في قضايا (تبديد) بإجمالي مدد حبس 50 سنة وكفالة مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا