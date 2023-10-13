تحرير 2374 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا، وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية.

وضبطت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة قضية واحدة.

كما أثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2374 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام تم ضبط 39 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 290 حكمًا قضائيًا متنوعًا.. وتم ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.