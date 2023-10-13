رفضت الزواج وطلبت الحرام.. لماذا قتل جزار شبرا عشيقته ومزق جسدها بالسكين؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منطقة شبرا الخيمة، جريمة قتل بشعة كان الشيطان بطلها حين وسوس للمتهم قتل عشيقته بعدما رفضت طلبه الزواج منها.

في حلقة جديدة من "جرائم دموية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد عشيقها في عام 2021.

المتهم يدعى "زكريا. ف" وشهرته "دحروج" يعمل جزار، ارتبط بعلاقة عاطفية بالمجني عليها تحولت بعد ذلك إلى علاقة غير شرعية في الخفاء، دون أن يعلم أحد بتفاصيل تلك العلاقة رغم دخولهما في "جمعية" معًا رفقة عدد من الأهل والجيران.

العلاقة التي استمرت لنحو 8 سنوات في الخفاء، أراد "دحروج" أن يضع حدًا لها وقرر التقدم للزواج من عشيقته. لكن المفاجئة كانت رفض السيدة الارتباط الرسمي بـ "دحروج" وقامت بمعايرته لمساعدتها مادياً له ورفضت إعطاءه حصته من الجمعية.

استشاط الرجل غضبًا في الوقت الذي طالبته الضحية بالاستمرار في علاقتهما غير الشرعية وإلا لن يحصل على أموال في الجمعية التي يتواجد بها المتهم "مش هتاخد فلوس في الجمعية لو عملت حاجة من دماغك".

الضحية هددت "دحروج" بإخبار زوجته بعلاقته بها، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لكن سرعان ما حاول المتهم تهدئة الوضع.

بعدها ساير المتهم ضحيته وعقب تصالحهما وأثناء استغراقها في النوم عقب العلاقة غير الشرعية، قام بالهجوم على عشيقته بعدة طعنات بالصدر بسلاح أبيض حصل عليه من مطبخ الشقة انتقاماً لكرامته حتى ينهي هذه العلاقة المحرمة ويتخلص من إهانتها المستمرة له، وتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بترعة الشرقاوية.

حاول الجاني إخفاء معالم جريمته لكن لم يتكمن واكتشف الجيران وعدد من الأهالي جريمة القتل وقاموا بإبلاغ قوات الأمن التي يدورها حضرت إلى مسرح الجريمة، وتمكنوا من كشف تفاصيل الواقعة وتحديد هوية المتهم.

جرت مباشرة عمليات إلقاء القبض على المتهم "دحروج" الذي اعترف بتفاصيل ارتكاب واقعة القتل، ثم أحيل بعدها إلى المحكمة التي قضت بإعدامه شنقا.