شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب توكد نجاح "شعاع" فى خفض نسبة الفقد بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه بعض المعلومات التى تؤكد نجاح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في القضاء على محاولات التلاعب في حق الدولة وعدم انتظام عمليات شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، وذلك من خلال التعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، وفيما يلي أهم المعلومات عن برنامج "القارئ الضوئى" الذى يستخدم لمتابعة استهلاك العدادات مسبوقة الدفع:

1- نجح برنامج القارئ الضوئي في توحيد منظومة القراءة لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع وذلك بالتوافق مع كافة أنواع العدادات المختلفة من خلال قراءة بيانات العداد منذ تاريخ التركيب والكشف عن سجل الإستهلاكات والارصدة والمديونيات بالاضافة إلي رصد التلاعبات والأعطال داخل العداد مع الإبلاغ عن المخالفات والتوصيلات المباشرة والسرقات الظاهرية وإرسالها للهندسات المختلفة بشركات توزيع الكهرباء.

2- التعاون المستمر بين شركات التوزيع وشركة شعاع للوصول إلي أقصي إستفادة من البيانات التي يتم قراءتها والتي تصب في النهاية في مصلحة المواطن والحفاظ علي حقوق شركات التوزيع وتقليل نسبة الفقد في الطاقة.

3- إصدار التقارير عن عدادات بها مديونيات أو عدادات لم تقم بالشحن منذ فترات طويلة مع حصر العدادات المعطلة وحالات التلاعب الداخلية أو السرقات الظاهرية والتوصيلات المباشرة.

4- إكتشاف العدادات التي صدر لها أمر تركيب ولم يتم العثور عليها علي الطبيعة بالاضافة إلي التطوير المستمر للمنظومة لإحكام الرقابة علي عدادات مسبوقة الدفع.

5- تطوير برنامج القارئ الضوئي وإضافة وسيلة لتوثيق عملية التركيب والبدء في مرحلة تجريبية لتوثيق مراحل التركيب من خلال برنامج القارئ الضوئي بداية من أمر التركيب وإستلام الفني للعداد إلي الإنتهاء من عملية التركيب والتوصيلات والتقاط صورة للعداد بها البيانات المطبوعة عليه موثقة بالموقع الجغرافي وتاريخ التركيب وقراءة بيانات العداد فور الانتهاء من التركيب.