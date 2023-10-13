شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك سفارة إيرلندا الاحتفال بالمتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فاعليات احتفالية سفارة ايرلندا بالإنجازات المصرية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الرياضية والفنية ومجال المتفوقين دراسيا وعلميا، وعرض لأهم قصص نجاح الأبطال الرياضيين من ذوي الإعاقة.

من جانبها أعربت المشرف العام على المجلس، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية التي تعتبر مثالا حقيقيا لتعريف المجتمع الدولي بالجهود المصرية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة من ناحية، وعرض المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في العشر سنوات الماضية من ناحية اخرى، هذا بالإضافة إلى عرض النماذج الناجحة والمتميزة من الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات.

وعبرت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها بالحوار الذي دار بينها وبين السيدة نولا أوبراين، سفيرة أيرلندا بمصر، ذلك الحوار الذي تناول التعريف باختصاصات المجلس ودور المجلس مع الأشخاص ذوي الإعاقة في دمجهم وتمكينهم.

جدير بالذكر أن مشاركة المجلس في الاحتفالية جاءت بدعوة كريمة من السيدة نولا أوبراين، سفيرة أيرلندا بمصر، وشارك فيها بالحضور سوشيل كومار، سفير نيبال بالقاهرة، والدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات.