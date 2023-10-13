شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يعلن بدء الاستعداد لتدشين منتدى شباب الدلتا فى نسخته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالكيان الشبابى سند شباب الدلتا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئى، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التى يعقدها بالكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار استراتيجية الوزارة نحو دعم الكيانات الشبابية على كل المستويات.

حضور اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية مسئول ملف الكيانات الشبابية ، منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب ، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ، الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر ، مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، مصطفى عز العرب معاون الوزير للتنمية الثقافية والمجتمعية ، ومحمد جمال رئيس كيان سند شباب الدلتا، احمد شوقي نائب رئيس كيان سند شباب الدلتا ، واعضاء ومنسقي المحافظات بالكيان الشبابي سند شباب الدلتا.

وخلال اللقاء استعرض رئيس ونائب رئيس الكيان الشبابي سند شباب الدلتا ، مخرجات المنتدى فى نسخته الأولى وتفاصيل منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية، وما سيتخلله من ورش عمل وجلسات مع متخصصين في مجالات مختلفة وخاصة التمكين الاقتصادي للشباب.

واستمع وزير الشباب والرياضة إلى مقترحات أعضاء الكيان من مختلف المحافظات في الدلتا واستعدادهم لتنفيذ المنتدى في نسخته الثانية في محافظاتهم.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بأداء الكيان الشبابي سند شباب الدلتا، موجهاً بتنفيذ مقترحات أعضاء الكيان الشبابي، معلناً بدء الاستعدادات لتدشين منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية.

وأشار أشرف صبحى إلى أن المنتدى في نسخته الثانية سيتم تنفيذه من خلال سند شباب الدلتا تعاوناً مع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر والادارة المركزية لتمكين الشباب والادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات .

وأوضح أن المنتدى يستهدف 90 ألف شاب وفتاة من محافظات الدلتا والقناة، خلال شهرين متواصلين.