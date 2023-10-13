شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر.. بدأ جلسات الكيماوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الدكتور محمد هاني الناظر استشاري الجلدية، ونجل الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الدعاء لوالده، لأنه يمر بوعكة صحية شديدة.

وكتب الدكتور محمد هاني الناظر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك تفاصيل الحالة الصحية لوالده الدكتور هاني الناظر، موضحا أنه كان يعاني من صداع متزايد منذ حوالي أسبوع، وقال إن الأطباء توقعوا أن يكون فطريًا أو بكتيرياً.

وأضاف محمد، أنه بعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة، ويتم العمل حاليا على تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب.

وقال نجل الدكتور هاني الناظر: "هو صحيا تعبان جدا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة".



محمد هاني الناظر

ومنذ عدة أيام كتب نجل الناظر، عبر صفحته الرسمية، "زي النهاردة يوم ١٠/١٠/٢٠٢٢ كنت في المستشفى لوحدي من غير حتى مرافق بعمل عملية كبيرة لتغيير مفصل الفخد، والسنة دي والدي في المستشفى بياخد علاج كيماوي ومتألم جدا ومحتاج دعاء بشدة".

وأكد، "اللي حابب فعلا يساعد بحقيقي يدعي لنا ".