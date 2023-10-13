شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القمص سمعان إبراهيم موسى، مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم، بعد رحلة حياة ملؤها المحبة والعطاء والخدمة الحقيقية.

وذكر بيان الإنجيلية فقدت الكنيسة المصرية رمزًا وخادمًا مخلصًا، خدم الكنيسة والشعب بإيمان عميق، نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم، وجميع محبيه.