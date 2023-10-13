شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: استمرار استقرار الطقس والعظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية وفرص الأمطار خفيفة وتنحصر في السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات البحر المتوسط.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 29 إلى 30 درجة مئوية، وسنشعر بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء حارة على المحافظات الجنوبية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك في فترات النهار وبخاصة الظهيرة.

وأوضحت، أنه فور غياب أشعة الشمس وبداية الليل تنخفض قيم الحرارة بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث بدأنا نشعر بالبرودة في هذه الأوقات خلال هذا الأسبوع.