شكرا لقرائتكم خبر عن سجون بريطانيا كامل العدد.. القضاة يؤجلون إصدار الأحكام لعدم وجود أماكن للسجناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت صحيفة "إندبندنت" عن مسئولى السجون فى بريطانيا قولهم بإنه أصبح لا مفر الآن من نفاد الأماكن من السجون، بعد أن أشارت تقارير إلى أن القضاة تلقوا أوامر بتأخير إصدار الأحكام على المجرمين تجنبا لإرباك النظام.

وكان وزير العدل البريطانى أليكس تشاك قد سعى جاهدا أمس، الخميس، لإيجاد طرق للتخفيف من حدة أزمة، حيث التقى بممثلى العدالة الجنائية من أجل ضمان القدرة على الاستمرار فى تعزيز الحماية العامة وحبس أخطر المجرمين.

إلا أن اتحاد محافظى السجون قال للصحيفة إنه يعتقد بدون أدنى شك أن المساحات فى السجون ستنفد، مع القليل من الركود فى النظام لدرجة أن نقطة التحول يمكن أن تكون حدثا بسيطا فى مكان ما، وأن هذه المساحة يمكن أن تنفذ بين عشية وضحاها.

وأضاف الاتحاد أنه سيكون من التهور أن تصل أى حكومة إلى وضع لا تجد فيه اماكن بالسجون ولا تعد قادرة لإيداع مرتكبى الجرائم الخطيرة فى السجن.

وقال كارل ديفيز من رابطة حكام السجون، والذى كان قائما بأعمال حاكم لأحد لسجون من قبل، إنه مهما كانت فكرة خطة الإفراج المبكر غير مستساغة، فمن المحتمل أن يكون لا مفر من أن تقدم الحكومة مثل هذا البرنامج فى مرحلة ما من المستقبل لبعض المجرمين.

يأتى هذا بعد أن ذكرت صحيفة التايمز أن اللورد القاضى إديس، أرفع قاضى فى إنجلترا وويلزن، قد أمر بتأجيل الحكم على المجرمين المدانيين المطلق سراحهم حاليا بكفالة من يوم الاثنين، وتقارير عن وضع الحكومة خطط لإطلاق سراح بعض السجناء مبكرا.