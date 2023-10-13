شكرا لقرائتكم خبر عن توافد أعضاء الشعب الجمهورى لمقر الحزب استعدادا لتقديم حازم عمر أوراق ترشحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد أعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهوري علي المقر الرئيسي للحزب الكائن بمنطقة التجمع الخامس محافظة القاهرة، استعدادا لتقديم النائب حازم عمر أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لخوض السباق الرئاسى.

وتستقبل الحملة الانتخابية للنائب حازم عمر، أعضاء وقيادات الحزب فضلا عن القواعد الشعبية للحزب بالمقر الرئيسى، لتنطلق الساعة الثانية عقب صلاة الجمعة إزاء الهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم بشكل رسمي أوراق خوض الانتخابات الرئاسية.

ويتوجه المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، اليوم الجمعة إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه، وذلك بعد أن أنهى المرشح الرئاسي المحتمل إجراءات الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المتحمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أنه سيتم التوجه ظهر اليوم الجمعة إلي الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق الترشح عقب الحصول على 46 تزكية من نواب البرلمان، لافتا إلى أنه سيكون وسط حشد كبير من أعضاء ونواب الحزب وتمثيل من قواعد الحزب الجماهيرية بالمحافظات، وهيكل الحملة.