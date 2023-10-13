شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية: نظام التعليم بالكلية تحول إلى رقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ اللواء بحرى أركان حرب أشرف المشرفي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، الطلاب الخريجين، قائلا: "أرسل خالص تهنئتي لهم ولأسرهم الكريمة التى بذلت الغالى والنفيس وتعاونت معاونة صادقة مع إدارة الكلية لمدة 4 سنوات انتظارا لهذا اليوم المشهود".

وأضاف "المشرفى"، في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوى: "لقد نلتم شرف الانضمام للقوات المسلحة فكونوا أهلًا لهذا الشرف حافظوا على سلاحكم ومعداتكم وتقربوا من جنودكم وكونوا قدوة لهم وعلموهم فهم خير جنود الأرض ولا تنسوا القسم الذي قسمتموه، وليكن شعاركم الدائم هو الشرف والعلم والفداء".

وتابع، أن الدراسة في الكلية البحرية تكون بالمواد النظرية والمواد العملية، فقد جرى تطوير كل مناهج الكلية البحرية لتواكب التطور فى منظومات التسليح الحديثة وتتماشى مع الوحدات البحرية، التى انضمت حديثا للقوات البحرية، وجرى تحويل نظام التعليم داخل الكلية إلى نظام التعليم الرقمي، وهو ما يسهل على الطالب الحصول على المعلومة، بجانب الأفلام التعليمية التي تساعد الطلبة على التعلم، كما أن كل الامتحانات أصبحت إلكترونية، ومن خلال بنوك الأسئلة يتعرف الطالب على مستواه الحقيقي.

وواصل: "في الناحية العملية، ننفذ تدريبين اثنين للطلاب، تدريب داخلي وآخر خارجي، الداخلي في مصر بالبحر المتوسط والبحر الأحمر، وخلال هذا التدريب يتم إتاحة التعرف على الجزر والمضايق والخلجان والأهداف الحيوية والاقتصادية للطالب، وبالنسبة لمعسكر التدريب الخارجي فهو يكون خارج حدود الدولة ويتم خلال تنفيذ هذا المعسكر تنفيذ التدريبات المشتركة والعابرة مع الدول الصديقة والشقيقة".