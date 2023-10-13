شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا تخفيضات تصل 25% بأسعار السكر والأرز و5 سلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها استعداد المحافظات لبدء مبادرة التخفيضات التى تصل 25% بأسعار السكر والأرز و5 سلع.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..سكاى نيوز: طعن دبلوماسى إسرائيلى فى سفارة تل أبيب ببكين

تعرض موظف إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في بكين لهجوم بالطعن، الجمعة، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، فى تصريحات نشرتها سكاى نيوز، إن الموظف يخضع للعلاج في المستشفى، مشيرة إلى أن "حالته مستقرة".

تعرض موظف إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في بكين لهجوم بالطعن، الجمعة، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، فى تصريحات نشرتها سكاى نيوز، إن الموظف يخضع للعلاج في المستشفى، مشيرة إلى أن "حالته مستقرة".

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم على موقع المديرية يوم غد السبت الموافق 2023/10/14 بالاسم والرقم القومي.

الأرصاد: استمرار استقرار الطقس والعظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية وفرص الأمطار خفيفة وتنحصر في السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات البحر المتوسط.

وصول شاحنة مساعدات تركية لقطاع غزة إلى مطار العريش

استقبل مطار العريش بشمال سيناء اليوم الجمعة، شاحنة مساعدات إغاثية قادمة من تركيا لصالح أهالى قطاع غزة، وتسلم ممثلى الهلال الأحمر المصرى الشحنة بعد تفريغها من الطائرة، وتم تحميلها وتخزينها تمهيدا لإيصالها إلى غزة.

غدا تخفيضات تصل 25% بأسعار السكر والأرز و5 سلع فى القاهرة والمحافظات

تبدأ الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من غد السبت مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة" بتخفيضات تتراوح من 15 الى 25% ، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن يصل إسرائيل

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

طرح 916 وحدة سكنية للحجز الفورى بمدن رشيد والمنصورة وغرب أسيوط الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية بمشروعات (الإسكان المتميز ذى طابع ساحلي – سكن مصر – جنة ) بأنظمة سداد ميسرة بمدن ( رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة – ناصر " غرب أسيوط" – غرب قنا – ملوي الجديدة ) للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري.

اليوم انتهاء موعد التظلم على الكشف الطبى لطالب الترشح للانتخابات الرئاسية

انتهت اليوم الجمعة، المدة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي.

معهد البحوث الفلكية يكشف تفاصيل كسوف الشمس الحلقى غدا وأماكن رؤيته

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى فان العالم سوف يشهد العالم يوم غدا السبت 14 أكتوبر 2023م كسوفاُ شمسياً حلقياً (لا يمكن رؤيته في مصر). يُرى ككسوف حلقي في (أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك – كولومبيا – البرازيل– أمريكا الجنوبية – أمريكا الوسطى).

الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفد رجال أعمال أترك يزور مصر نهاية الشهر الجارى لمناقشة إنشاء فروع للبنوك

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة، والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية، واستعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

موعد مباراة الزمالك وسموحة فى دورى نايل والقناة الناقلة

يواصل فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو تدريباته، اليوم الجمعة، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة لمسابقة الدورى.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية.. البداية مع موزمبيق

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم يوم 11 فبراير.

وزير التربية والتعليم: نتابع وصول الكتب للطلاب بالمدارس ونسبة كبيرة من التلاميذ استلموها.. ويؤكد استقرار وانتظام العام الدراسى منذ انطلاقه.. رضا حجازى: تدريب المعلمين الجدد على المناهج الدراسية المطورة

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسى والدراسة تشهد انتظام وانضباط منذ انطلاقه نهاية سبتمبر الماضى، موضحا أن الوزارة تتابع كل مراحل العملية التعليمية بدقة، مع لجان من الوزارة ومديرى المديريات التعليمية والإدارات، مشددا على أنه يتم متابعة وصول الكتب للطلاب في المرحلتين الابتدائية والإعدادية وخاصة كتب اللغات.