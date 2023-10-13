شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحى بغزة كارثى ونعمل على توفير مستلزمات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، على ضرورة العمل على توفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات لسكان قطاع غزة.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أننا نعمل على توفير المستلزمات الطبية لدعم مستشفيات قطاع غزة، والوضع الصحي في قطاع غزة كارثي، مؤكدا أن الوضع بحاجة لتوفير مستلزمات طبية لــ 1.5 مليون من سكان قطاع غزة.