شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مستشفيات قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن المستشفيات في قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار، وفق ما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية.

واستشهد 100 فلسطيني على الأقل، غالبيتهم أطفال ونساء وأصيب المئات، اليوم الجمعة، جراء الغارات والقصف العنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، في الخليج 365 من العدوان على قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بانتشال جثث 17 شهيدًا جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية بصاروخ واحد على الأقل لبناية سكنية في مخيم "البريج" وسط القطاع، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، نقلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة "دير البلح" المُجاورة.

وأوضحت المصادر أن ثلاجات الموتى في مُستشفى الأقصى امتلأت بالجثث مع ازدياد أعداد الشهداء، وقد وضع بعضهم في خيام خارج الثلاجات.

واستشهد 5 مواطنين بينهم أطفال وأصيب 10 مواطنين بقصف طائرات حربية لمنزل في بلدة "جباليا" شمال القطاع، نقلوا إلى مُستشفى "الإندونيسي" في بلدة "بيت لاهيا".