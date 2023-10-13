شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم البنايات السكنية فى القدس وتطلق القنابل على المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل، بنشوب مواجهات بين قوات الاحـتـلال الإسرائيلي والفلسطينيين فى القدس، وقامت قوات الاحتلال برش المياه العادمة والقنابل على المصلين، ومطاردة الفلسطينيين بالقدس بعد صلاة الجمعة.

كما قامت قوات الاحـتلال الإسرائيلي باقتحام البنايات السكنية في القدس، مع سماع أصوات انفجارات ومفرقعات نارية في سماء القدس.