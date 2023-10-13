شكرا لقرائتكم خبر عن توافد آلاف المسيحيين على دير سمعان الخراز بالمقطم لتوديع القمص سمعان مؤسس الدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ منذ قليل توافد آلاف الأقباط من كافة أحياء القاهرة الكبري ومحافظات مصر، على مدينة القاهرة، اليوم الجمعة، للمشاركة في صلاة جناز القمص الراحل سمعان ابراهيم موسي، راعي ومؤسس دير «القديس سمعان الخراز»، بجبل المقطم، وأحد أشهر رجال الدين المسيحي في الكرازة المرقسية، داخل مصر وخارجها، كما شارك بالجناز المئات من مسلمي المنطقة من أحباء الأب الراحل.

وبدأ القداس في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سمعان، بوضع الصندوق الذي يحمل جثمان الأب الراحل، أعلى الخورس (المنطقة المتقدمة بالكنيسة حيث تقام الصلوات ويقف الكهنة والشمامسة)، وارتدت اغلب السيدات والفتيات الملابس البيضاء، على عكس ما يتم ارتداؤه في حالات الوفاة من ملابس سوداء.

وذكر الدير فى بيان له أن القمص سمعان قضى منها 45 عاماً فى خدمة الكهنوت المقدس، وأحبه الجميع مسلمين ومسيحيين.

وطالب الدير المسيحيين بضرورة الإلتزام بالنظام الموضوع لترتيب مراسم الصلاة الجنائزية ويكون ترتيب الصلاة كالتالى:

من 8 ص إلى 10 ص صلاة القداس الإلهى

من 10 ص إلى 2 ظهراً إلقاء نظرة الوداع

من 2 ظهراً إلى 3.30 عصراً صلاة الجناز

من 3.30 عصراً دفن الجثمان الطاهر بالمقر المخصص له بدير القديس سمعان الدباغ