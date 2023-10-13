شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الحرم المكى يدعو الله باكياً لتحرير الأقصى ونصرة الفلسطينيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبت خطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة خياط؛ الدموع، وهو يدعو الله باكياً، تحرير المسجد الأقصى ونصرة الفلسطينيين.

ودعا "خياط"؛ متأثراً في خطبة الجمعة اليوم، الله تعالى: "اللهم حرّر المسجد الأقصى، وانصر إخواننا في فلسطين، وكن معهم معيناً وظهيراً ومؤيداً".

ومن جهة أخرى، أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور أسامة بن عبدالله خياط المسلمين بتقوى الله وعبادته، والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه، وتجنب مساخطه ومناهيه.