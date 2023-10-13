شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يابانى: سننظم رحلة طيران لإجلاء رعايانا من إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو اليوم الجمعة، إن بلاده ستقوم بتنظيم رحلة طيران مستأجرة من أجل إجلاء الرعايا اليابانيين من إسرائيل، وذلك عقب تصاعد حدة الصراع.

وأضاف هيروكازو - في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الحكومة اليابانية ستنظم رحلة طيران مستأجرة تغادر مدينة تل أبيب الإسرائيلية غدا السبت، مشيرا إلى أن الحكومة ستحث الأشخاص الذين يرغبون في المغادرة على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وأشار هيروكازو إلى أن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل ضمان سلامة المواطنين اليابانيين بالتعاون مع الدول والمنظمات المعنية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز