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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول شاحنة مساعدات تركية لقطاع غزة إلى مطار العريش.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن هذه هى ثانى شحنة مساعدات تصل لمطار العريش لصالح أهالى غزة بعد أن وصلت أمس الخميس أول شحنة مساعدات إنسانية دولية من الأردن لمطار العريش تمهيدًا لإرسالها لأهالي غزة.
وأضاف خالد زايد، مصر من أوائل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لأهالي غزة، حيث سبق فى اليوم الثالث للعدوان على غزة وقبل أن يتعطل السفر إرسال 2 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المصرية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني عبر الهلال الأحمر المصرى.
وتابع أن شباب الهلال الأحمر المصري يواصلون مهامهم على مدار الساعة متطوعين لنقل المساعدات الدولية بعد استلامها.
المساعدات التركية
وصول المساعدات التركية لقطاع غزة لمطار العريش
وصول المساعدات التركية لقطاع غزة لمطار العريش
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