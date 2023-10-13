شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: نطالب بموقف لمجلس الأمن ووقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان نجيب ميقاتى، على أهمية الحل السلمي للنزاع الدائر في غزة حاليا ، مطالبا بأن يصدر مجلس الامن الدولي موقفا ويتم وقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية، كما شدد"على أنه لا يمكن الاستمرار بهذا النهج العنفي. وفق بيان صحفى لمجلس وزراء لبنان.

جاءت تصريحات ميقاتى، خلاله لقائه مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في السرايا، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني باسل الحسن والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

كما أكد ميقاتى ضرورة بذل كل المساعي الدبلوماسية من قبل جميع الاطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان.