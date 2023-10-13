بالصور.. توافد كثيف على انتخابات نقابة الأطباء بعد صلاة الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

توافد مئات الأطباء على مقر النقابة العامة بالقاهرة والنقابات الفرعية بالمحافظات بعد صلاة الجمعة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي؛ لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الإنتخابات، ان التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة او النقابات الفرعية ممتد الخامسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وأوضحت النقابة انه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا ، بالإضافة إلى سداد إشتراك النقابة حتي عام 2022 ، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر ان انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الاولي تشمل نصف اعضاء مجالس النقابات فقط ، والمرة الثانيه تشمل النصف الاخر بالاضافه الي مقاعد النقباء علي مستوي الجمهورية.

ومن المقرر بدء فرز الأصوات في اللجان العامة والفرعية بعد انتهاء التصويت مباشرة، مشددًا على مراقبة كافة أشكال الدعاية ومواجهة أي تجاوزات من المرشحين أو مندوبيهم داخل اللجان بكل حسم.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي بشكل كامل من أعضاء بهيئة النيابة الإدارية.

ويتنافس على مقعد النقيب العام للأطباء 9 مرشحين، هم: أبو المجد الهوارى، أحمد حسين، أسامة عبد الحي، إيهاب الطاهر، عبد اللاه حجازي، علي كامل، محمد سلامة، محمد طنطاوي، محمد منير.