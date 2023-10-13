تصل لـ 35.. "الأرصاد": هذه المحافظات هي الأكثر حرارة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ويستمر تشكيل السحب على شمال البلاد ما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، الجمعة، إنه يوجد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%، على السواحل الشمالية الغربية والشرقيةن ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة، أن الرياح تنشط عل جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وأكدت أن درجات الحرارة العظمى اليوم على مناطق الجمهورية، كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٠ درجة مئوية.

السواحل الشمالية ٢٧ درجة مئوية.

جنوب سيناء ٣٤ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٣٢ درجة مئوية.

جنوب الصعيد ٣٥ درجة مئوية.