حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت قناة إكسترا نيوز، أن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تبرعت بالدم دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.
جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت قناة إكسترا نيوز، أن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تبرعت بالدم دعما للشعب الفلسطيني الشقيق.
جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة.
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