شكرا لقرائتكم خبر عن الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم القاهرة الإخبارية بغزة وإسرائيل تتحمل المسؤولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى أحمد الطاهرى، إن الاتصال انقطع مع معظم أطقم قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة فى قطاع غزة وقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأوضح "الطاهرى"، خلال تقديمه برنامج "كلام في السياسة"، ويعرض على شاشة " إكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية أمنهم وسلامتهم، كما نوه إلى الاعتداء على أطقم القاهرة الإخبارية فى القدس.