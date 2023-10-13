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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تبرعهم بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق.
وقال المستشار محمود فوزى: وقوفنا مع أشقائنا في فلسطين موقف ثابت، والمواقف تظهر الرجال وتبرز المعادن.
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني
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