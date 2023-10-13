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حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني.. فيديو وصور

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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تبرعهم بالدم للشعب الفلسطينى الشقيق.

 

وقال المستشار محمود فوزى: وقوفنا مع أشقائنا في فلسطين موقف ثابت، والمواقف تظهر الرجال وتبرز المعادن.

حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني (8)
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تتبرع بالدم دعمًا للشعب الفلسطيني 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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